Киевстар во 2 кв 2024 года увеличил инвестиции в экономику Украины более чем на 63% - до 2,276 млрд грн

Оператор электронных коммуникаций Киевстар увеличил инвестиции в восстановление телеком инфраструктуры, развитие в Украине новых технологий и укрепление энергетической устойчивости сетей связи. Во 2 кв 2024 г. капитальные расходы составили 2,275 млрд грн. Общая сумма инвестиций Киевстара за период с 2022 по июнь 2024 г. превысила 15,6 млрд грн.

Во втором квартале 2024 года Киевстар продолжил реализацию стратегии "4G повсюду" и подключил к связи 4G еще 133 населенных пункта, а всего за первое полугодие скоростной мобильный интернет подключен в 295 населенных пунктов. Компания продолжает мероприятия по энергообеспечению связи и интернета. Для этого на базовых станциях по состоянию на конец июня установлено 115 тыс. новых аккумуляторов, которые обеспечивают не менее 4 часов автономной работы сети во время блэкаутов. Для обеспечения связи критически важных объектов компания использует 2300 генераторов. В планах Киевстар приобрести еще 848 промышленных генераторов и 61,7 тыс. аккумуляторов с целью подготовки сети к работе в осенне-зимний период.

Киевстар во 2 кв. 2024 г. увеличил капитальные расходы на 63,1% - до 2,276 млрд грн по сравнению со 2 кв 2023 г. Согласно инвестиционной программе Киевстар, в течение 2023-2027 годов запланировано привлечь в экономику Украины 1 млрд долл США.

Видео дня

Во 2 кв 2024 года сохраняется рост использования услуг 4G. Так количество пользователей услуги скоростного мобильного интернета выросло на 7,9% по сравнению со 2 кв 2023 года, до 16,9 млн абонентов. Также абоненты увеличили использование мегабайтов - на 11,1 % в расчете на одного абонента. Абонентская база мобильной связи во 2 кв 2024 года уменьшилась на 2,8% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, временная оккупация ряда населенных пунктов.

Новые цифровые бизнесы Киевстара стабильно растут. Так во 2 кв 2024 года количество абонентов, которые пользуются услугой Kyivstar TV увеличилось на 51,7% по сравнению со 2 кв 2023 г. По состоянию на конец 2-го кв 2024 г. более 8 млн клиентов установили мобильное приложение helsi для записи к медицинским специалистам. Количество клиентов, которые пользуются цифровым сервисом самообслуживания "Мой Киевстар" достигло во 2 кв 2024 года 5 миллионов.

Киевстар продолжает помогать стране приближать победу и мир. Во 2 кв 2024 года Киевстар и фонд "Вернись живым" начали совместный проект по обеспечению Воздушного командования "Юг" комплексными аппаратными связи. Для реализации инициативы Киевстар выделил 50 млн грн .

Во 2 кв 2024 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Справка о Киевстар

Киевстар крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2024 года обслуживал более 23 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua