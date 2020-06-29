Киевский суд перенес на июль заседание по делу о монополии "Тедис" на сигаретном рынке

Повторное заседание состоится 7 июля в Хозяйственном суде столицы.

В Хозяйственном суде Киева 7 июля состоится повторное заседание по делу о наложение Антимонопольным комитетом штрафов за злоупотребление монопольным положением на продажу сигарет.

В связи с ситуацией, которая была искусственно создана на рынке, основной объем сигарет реализовывался через единственного на рынке дистрибьютора ООО "Тедис", который подконтролен одесскому олигарху Борису Кауфману, сообщает ТСН.

Как сообщал УНИАН, 26 июня заседание было перенесено после соответствующего решения Хозяйственного суда Киева. Заседание проходило в закрытом режиме, без доступа прессы в здание суда.

По данным СМИ, в двух исках компании "А/Т табачная компания – В.А.Т. - Прилуки", а также ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибеюшн" и ЧАО "Филип Моррис Украина" требовали признать недействительными решение Антимонопольного комитета Украины, что привело к наложению штрафов в размере 448,3 млн грн и 1 млрд 181,2 млн соответственно. По мнению Комитета, ряд компаний нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касаются ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет.

При этом в АМКУ настаивают на том, что они доказали договоренность между производителями и компанией "ТЕДИС Украина" как единого для всех производителей дистрибьютора на рынке первичной продажи и поддержании искусственных барьеров вступления на этот рынок других субъектов через завышены с потенциальными дистрибьюторами.

Кроме того, производители договорились с "ТЕДИС Украина" от конкуренции между собой за дистрибьютора и сами сделали себя зависимыми от одного игрока, который по сути стал монополистом. В то же время производители выдвигают дистрибьюторам условия, которые почти не отличаются друг с другом. Таким образом, на рынке была образована монополия "ТЕДИС Украина" на рынке дистрибуции сигарет и установления искусственных барьеров в отношении доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи производителями сигарет путем выдвижения критериев, которым никто не отвечал на рынке, как и именно компании "ТЕДИС Украина".

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