Не более 47 тысяч гривень: зарплаты руководителей госкомпаний ограничили до конца карантина

Карантин будет действовать как минимум до 11 мая.

Кабинет министров с апреля и до конца карантина, призванного не допустить распространение коронавируса в Украине, ограничил суммой в 47 тыс. грн уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Установить, что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета министров, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 тыс. грн», - сказано в тексте постановления.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.