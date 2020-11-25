По словам министра, задолженности по выплате пособия по безработице в Украине нет.

С начала действия карантина в Украине выплачено 11,5 миллиарда гривень помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости, также из Фонда борьбы с СОVID-19 выплачено 2,5 миллиарда гривень на программу помощи по частичной безработице.

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко, по словам которого задолженности по выплате пособия по безработице в Украине нет.

"Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373 700 граждан. Это и программа "5-7-9", одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тысяч человек", - цитирует Петрашко его пресс-служба.

Министр отметил, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина находится на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств. Так, последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 миллионов гривень, а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 миллиарда гривень из Фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

20 мая Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 миллиарда гривень для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из Фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 миллиардов гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц