В последние годы налоговая система Украины постепенно улучшалась, но теперь в нее планируют внести фундаментальные изменения, полностью отказавшись от налога на прибыль предприятий.
Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, опубликованном 23 ноября.
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«Налоговая политика в Украине работает сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проделана очень значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы; с другой — ставятся под сомнение основные принципы существующей системы, так как рассматривается внесение в нее фундаментальных изменений», — отмечается в докладе.
В МВФ добавили, что был улучшен сбор налога на прибыль с учетом международных аспектов, но звучат настойчивые призывы отменить налог на прибыль предприятий. Предлагается заменить его налогом на выведенный капитал (НнВК). В МВФ неоднократно выступали против такого изменения.
«Однако стремление ввести НнВК не утихло, даже если речь будет идти о частичном внедрении в качестве компромиссного решения. Однако с технической точки зрения это вряд ли устойчиво. Введение его либо для мелких налогоплательщиков (определяемых оборотом), либо в нескольких регионах с небольшой налоговой базой сопряжено с рядом рисков. У компаний появятся стимулы разделиться, чтобы воспользоваться преимуществами системы, перераспределить прибыль за счет трансфертного ценообразования и перенаправить инвестиции, а не увеличивать их», — подчеркнули в МВФ.
Украина и МВФ
- 9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года. Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.
В обращении к Верховной Раде в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что пора поставить точку в вопросе внедрения в Украине налога на выведенный капитал и проведения налоговой амнистии. «Хватит уже бесконечных дискуссий на эту тему. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать. Поручаю правительству учесть эти и другие важные направления», — сказал президент.
Внедрение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Зеленского.
- 22 октября 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.
- 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором сообщил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.
- 23 ноября 2020 года советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.
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