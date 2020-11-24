В МВФ добавили, что был улучшен сбор налога на прибыль с учетом международных аспектов, но звучат настойчивые призывы отменить налог на прибыль предприятий.

В последние годы налоговая система Украины постепенно улучшалась, но теперь в нее планируют внести фундаментальные изменения, полностью отказавшись от налога на прибыль предприятий.

Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, опубликованном 23 ноября.

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«Налоговая политика в Украине работает сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проделана очень значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы; с другой — ставятся под сомнение основные принципы существующей системы, так как рассматривается внесение в нее фундаментальных изменений», — отмечается в докладе.

В МВФ добавили, что был улучшен сбор налога на прибыль с учетом международных аспектов, но звучат настойчивые призывы отменить налог на прибыль предприятий. Предлагается заменить его налогом на выведенный капитал (НнВК). В МВФ неоднократно выступали против такого изменения.

«Однако стремление ввести НнВК не утихло, даже если речь будет идти о частичном внедрении в качестве компромиссного решения. Однако с технической точки зрения это вряд ли устойчиво. Введение его либо для мелких налогоплательщиков (определяемых оборотом), либо в нескольких регионах с небольшой налоговой базой сопряжено с рядом рисков. У компаний появятся стимулы разделиться, чтобы воспользоваться преимуществами системы, перераспределить прибыль за счет трансфертного ценообразования и перенаправить инвестиции, а не увеличивать их», — подчеркнули в МВФ.

Украина и МВФ

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года. Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

В обращении к Верховной Раде в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что пора поставить точку в вопросе внедрения в Украине налога на выведенный капитал и проведения налоговой амнистии. «Хватит уже бесконечных дискуссий на эту тему. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать. Поручаю правительству учесть эти и другие важные направления», — сказал президент. Внедрение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

22 октября 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором сообщил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

23 ноября 2020 года советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.

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Автор: УНИАН