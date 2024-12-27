Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,19 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 27 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также не менялся и составляет 44,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 42,19 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,19 грн/долл., а продать доллар можно за 42,10 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,84 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также незначительно укрепилась: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,51 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

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