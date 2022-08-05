Экономист прогнозирует, что НБУ сможет месяцами удерживать официальный курс на уровне 36,6 грн/долл.

Рыночный курс доллара в столичных обменниках на днях пересек психологическую отметку в 40 гривень. Поэтому экономист Григорий Кукуруза объяснил, чего ждать от курса в ближайшее время.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", после начала экспорта украинского зерна золотовалютные резервы Украины начали расти, это, по прогнозам экономиста, поможет еще месяцы НБУ удерживать официальный курс на уровне 36,6.

Отмечается, пока Нацбанк будет держать курс в 36,6, цены на дизель останутся неизменными, а вот бензин, который сейчас упал в цене, может подорожать.

Для того, чтобы не повторить спекуляцию ценами на доллар в обменниках, экономисты советуют не создавать ажиотах при малейшем колебании.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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