Эксперты отмечают, что деэскалация напряжения вернет курс к предыдущим отметкам.

Курс доллара в Украине идет вверх на фоне сообщений о высокой вероятности российского вторжения. Иностранные инвесторы, боясь потери денег в Украине, активно пытаются вывезти их.

Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин, передает "Радио Свобода".

По его словам, ситуация на валютном рынке будет обостряться, пока вопрос с угрозой атаки РФ не будет полностью снят.

С ним соглашается руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Риск военных действий, эскалация конфликта, военные действия с Россией вызывают панические продажи, в результате чего инвесторы уходят из страны. Это главный фактор, который давит сейчас на рынок", - говорит он, добавляя, что часть активов из Украины выводят и внутренние инвесторы и бизнесмены.

По мнению Шевчишина, на ситуацию с падением гривны также влияют другие факторы, но менее агрессивны. В частности, активность газовых трейдеров и импортеры, которые активно включились в покупку валюты на фоне спроса от населения на продукты и товары, которые сейчас за рубежом дешевле чем в Украине.

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Влияют на ситуацию и долги государства, добавляет Олег Пендзин.

"Украина - страна, которая имеет долги. Для того, чтобы долги перекрывать мы заимствуем деньги, отдаем старые долги и таким образом накапливаем новые. Рефинансируя долги мы выпускаем облигации. Иностранные инвесторы покупают их, а Украина получает деньги для возвращения прошлых долгов", - говорит он. И объясняет: в последние годы иностранцы продают свою валюту, покупают гривны и вкладывают в ОВГЗ, через которые Украина привлекает средства.

"Поэтому иностранцы. напуганные возможной интервенцией. сейчас начали активно продавать свои облигации внутреннего государственного займа номинированные в гривне", - говорит Пендзин.

Прогнозируя дальнейшую ситуацию с гривней, эксперты отмечают, что в случае деэскалации она вернется к отметкам, характерным для конца осени.

"Соответственно, дальше будет определяться конкретными экономическими факторами. В худшем сценарии трудно что-то прогнозировать", - говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По словам Шевчишина, если курс доллара преодолеет максимальные отметки с 2017 года, он может продолжить движение, пытаясь преодолеть отметку в 28,6-28,7 гривни.

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"Курс продолжит двигаться дальше. Поскольку сейчас работает агрессивный фактор, который сопровождается паническими продажами и покупками валюты на межбанке и на наличном рынке. Но как только риск военных действий уйдет, гривня стабилизируется и возможно даже откатится к приемлемым отметкам", - спрогнозировал он.

Курс НБУ на 19 января

Национальный банк Украины на среду, 19 января, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,41 грн / долл., то есть гривна ослабла на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривны к евро на среду установлен на уровне 32,34 грн/евро, то есть гривна ослабла на 28 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25.