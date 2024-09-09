Финансистами и айтишникам платят в 2-2,5 раза больше.

Зарплаты в Украине растут из-за нехватки квалифицированных работников. В долларовом эквиваленте заработная плата украинцев уже превысила довоенный уровень.

По информации Государственной службы статистики, средняя зарплата штатных работников выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

Таким образом, в гривне это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом, когда данный показатель был на уровне 14 014 гривен. В долларах зарплата украинцев также подросла и составила 526 долларов, хотя в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

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При этом самая высокая заработная плата в Украине в сфере "Информация и телекоммуникации". Рост в этой сфере составил 37,1% до 50 188 гривен.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Здесь украинцы в среднем получают 39 890 гривен, а рост составил 21,6%. В сфере "Профессиональная, научная та техническая деятельность" зарплата выросла на 23,7% до отметки 28 300 гривен.

Кроме того, работники сферы "Государственное управление и оборона" получают теперь на 24,4% - примерно 27 285 гривен.

В то же время самые низкие зарплаты в образовании - 15 076 гривен. Здесь за год зарплаты выросли лишь на 15,7%.

Работа в Украине - последние новости

Эксперты выяснили, что в июле произошел рост средней заработной платы, а также количества вакансий. Всего в прошлом месяце работодатели разместили более 111 тысяч вакансий, что почти на 1% больше, чем было в июне.

На самые высокие средние зарплаты (не считая руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силы обороны) могли рассчитывать керамисты (48 750 грн), эндодонтисты (45 000 грн), медиапродюсеры (42 500 грн) и рихтовщики (41 250 грн).

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