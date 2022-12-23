Средства пойдут на развитие садоводства, на обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела.

Кабинет министров Украины выделил еще 400 млн грн в рамках программы "єРобота" на развитие садоводства, обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела.

Как заявил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, средства пойдут на развитие садоводства, на обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела.

"Продолжаем поддержку бизнеса и поощряем его к созданию рабочих мест. В рамках программы "єРобота" сегодня выделяем 400 млн грн для предоставления грантов предпринимателям. Средства пойдут на развитие садоводства, на обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела", - сказал он.

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Программа "єРобота":

21 июня 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов.

Все программы объединены под общим названием "єРобота". По словам Шмыгаля, программа "єРобота" в 2023 году потребует финансирования в размере не менее 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из госбюджета.

14 сентября 2022 года Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется финансирование программы "єРобота" в 2023 году.

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