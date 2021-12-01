Доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн.

Кабинет министров Украины увеличил доходную часть государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте парламента.

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"Предлагается увеличить, по сравнению с первым чтением, на 54,7 млрд грн, в том числе по общему фонду на 50 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд грн", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что одними из основных факторов, повлиявших на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко второму чтению, является увеличение налога на прибыль предприятий на 21,14 млрд грн; налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 13,33 млрд грн; налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 6,51 млрд грн, рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата – на 24,46 млрд грн.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

Автор: Богдан Слуцкий