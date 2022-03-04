Распоряжение Кабмина будет действовать до приостановления или отмены военного положения.

Кабинет министров разблокировал счета физических лиц-должников, задолженность которых составляет до 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на постановление Кабмина.

"Под разблокировку подпадают счета, сумма долга на которых не превышает 100 тысяч гривен. По оценкам Опендатабота, таких должников большинство. Распоряжение Кабмина будет действовать до приостановления или отмены военного положения", - говорится в сообщении.

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