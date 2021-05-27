За эти средства местные власти смогут реализовать более 80 региональных проектов.

Кабинет министров в 2021 году направит 480 млн грн на реализацию проектов регионального развития по программе «Поддержка региональной политики Украины».

Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

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«Подписал приказ о направлении средств секторальной поддержки на реализацию проектов регионального развития. Уже в этом году 480 млн грн из государственного бюджета будет направлено на реализацию более 80 проектов регионального развития. Продолжаем развивать регионы и строить сильное государство», - цитирует министра пресс-служба.

Отмечается, что всего на реализацию проектов по поддержке регионов за 2021-2023 гг. будет выделено из государственного бюджета 744 млн грн.

Стратегия регионального развития: что необходимо знать

Кабинет министров утвердил 12 мая 2021 года план мероприятий на 2021-2023 годы в рамках Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы.

Документ содержит 207 мероприятий и охватывает 34 из 39 направлений, а также ориентирован на достижение 17 оперативных целей стратегии.

Стратегическими целями регионального развития стали формирование сплоченной страны в социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях, повышение уровня конкурентоспособности регионов и развитие эффективного многоуровневого управления.

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Автор: Богдан Слуцкий