Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты.

Кабинет министров принял решение о дополнительных пенсионных выплатах для военнослужащих и работников других органов правопорядка.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "о дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц" принято во время заседания правительства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, с 1 июля 2021 года предусматривается ежемесячная доплата в сумме 2 тыс. гривен бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены в соответствии с нормами закона №2262 до 1 марта 2018 года. В то же время минимальная пенсионная выплата для таких лиц составит 3 тыс. 854 гривен.

Читайте такжеОт 5 до 10 тысяч гривен: где в Украине начисляют самые высокие пенсииТакже почти на 700 грн повышаются выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утративших трудоспособность. Для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 тыс. 893,4 грн.

Таким образом, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты.

"В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство исправляет эту ситуацию", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, пенсионеры силовых ведомств возле Верховной Рады и Кабинета министров проводили акцию за пересмотр пенсий.

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Авторы: Леся Лещенко, Богдан Слуцкий