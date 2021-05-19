Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Юлию Пидкоморную заместителем министра энергетики, а Семена Кривоноса – главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, а также временно возложил выполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Ирину Новикову.
Об этом в своем Телеграм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.
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Также Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Санина на должность начальника государственного учреждения «Госгидрография», а также временно возложил выполнение обязанностей генерального директора государственного предприятия «Чернобыльская АЭС» на Валерия Сейду.
Увольнение Петрашко и Криклия: что известно
- В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.
- По информации СМИ, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский.
- "По Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в частности, в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - рассказал журналистам советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что депутаты не видели от Петрашко каких-либо прорывных идей, которые необходимы сейчас для укрепления экономики.
- Теперь должность министра экономики прогнозируют нынешнему главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко.
- 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
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