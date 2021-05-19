Правительство также назначило главу Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Юлию Пидкоморную заместителем министра энергетики, а Семена Кривоноса – главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, а также временно возложил выполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Ирину Новикову.

Об этом в своем Телеграм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Также Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Санина на должность начальника государственного учреждения «Госгидрография», а также временно возложил выполнение обязанностей генерального директора государственного предприятия «Чернобыльская АЭС» на Валерия Сейду.

Увольнение Петрашко и Криклия: что известно

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

По информации СМИ, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский.

"По Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в частности, в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - рассказал журналистам советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что депутаты не видели от Петрашко каких-либо прорывных идей, которые необходимы сейчас для укрепления экономики.

Теперь должность министра экономики прогнозируют нынешнему главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко.

18 мая 2021 года Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

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Автор: Дмитрий Шварц