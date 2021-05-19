Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко / Фото УНИАН Владимир Гонтар

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Юлию Пидкоморную заместителем министра энергетики, а Семена Кривоноса – главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, а также временно возложил выполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Ирину Новикову.

Об этом в своем Телеграм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Также Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Санина на должность начальника государственного учреждения «Госгидрография», а также временно возложил выполнение обязанностей генерального директора государственного предприятия «Чернобыльская АЭС» на Валерия Сейду.

Увольнение Петрашко и Криклия: что известно

  • В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.
  • По информации СМИ, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский.
  • "По Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в частности, в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - рассказал журналистам советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.
  • Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что депутаты не видели от Петрашко каких-либо прорывных идей, которые необходимы сейчас для укрепления экономики.
  • Теперь должность министра экономики прогнозируют нынешнему главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко.
  • 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

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Автор: Дмитрий Шварц