Курс гривни к евро установлен на уровне 30,49 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 22 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,20 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,49 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,30/26,32 грн/долл., к евро - на уровне 30,61/30,64 грн/евро.

Курс на 21 октября:

Национальный банк Украины на четверг, 21 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца месяца:

Эксперты прогнозировали, что в конце октября гривня ослабнет и курс доллара пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий