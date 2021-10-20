Курс гривни к евро установлен на уровне 30,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 21 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,19/26,21 грн/долл., к евро - на уровне 30,44/30,46 грн/евро.

Курс на 20 октября:

Национальный банк Украины на среду, 20 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца октября:

Эксперты прогнозировали, что в конце октября гривня ослабнет и курс доллара пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий