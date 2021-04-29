Курс гривни к евро ослаб до 33,64 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 30 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,64 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 30 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2775 (29 апреля - 2778,67);

100 EUR - 3364,27 (29 апреля - 3352,6).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,74/27,76 грн/долл., к евро – на уровне 33,64/33,66 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 29 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий