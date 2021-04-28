Курс гривни к евро укрепился до 33,53 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 29 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,53 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 29 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2778,67 (28 апреля - 2777,15);

100 EUR - 3352,6 (28 апреля - 3355,77).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,78/27,80 грн/долл., к евро – на уровне 33,53/33,55 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 28 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий