На настроения повлияли рост цен на электричество, топливо, остановка "зернового коридора" и дефицит кадров.

После нескольких месяцев оптимистичных оценок, в июле украинский бизнес снизил свои настроения до отрицательного уровня и из-за потрясений в ключевых сферах прогнозирует рост цен на свою продукцию.

Как сообщают в Национальном банке Украины, в июле индекс ожиданий деловой активности (иода) "снизился ниже нейтрального уровня" - до 48.8 по сравнению с 50.8 в июне.

Неблагоприятно на прогнозы опрашиваемых повлияли пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии, возвращение к довоенному налогообложению цен на топливо, остановка "зернового коридора", усиление обстрелов инфраструктурных объектов и значительный дефицит квалифицированных кадров.

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Из-за этого большинство предприятий в разных отраслях прогнозируют подорожание собственной продукции. Некоторые из них пока не планируют увеличивать общее количество работников.

Индекс ожиданий деловой активности

Индекс ожиданий деловой активности (иода) является экономическим показателем, используемым для измерения настроений и ожиданий предприятий и экономических агентов относительно перспектив развития экономики в будущем.

Иода спроектирован таким образом, чтобы отражать взгляды бизнес-сообщества на хозяйственную ситуацию в стране или регионе на определенный период (часто на месяц или несколько месяцев вперед). Он обычно базируется на опросах предприятий относительно их планов по сбыту, производству, инвестициям, занятости и ценовой политике. Сбор и анализ таких данных позволяет установить общее настроение в бизнес-среде и оценить потенциальные тенденции в развитии экономики.

Если индекс находится на уровне 50, это указывает на нейтральную ситуацию. Однако, если значение индекса превышает 50, это указывает на положительные ожидания.

В январе 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения РФ, индекс ожиданий деловой активности был 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что стало наименьшим значением за последние 12 месяцев.

По состоянию на 1 февраля 2023 года бизнес заявлял, что готовится к росту цен и сокращений. Большинство предприятий заявили о том, что ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на свою продукцию и услуги из-за подорожания закупочных цен и цен подрядчиков.

По состоянию на 1 мая 2023 года бизнес улучшил оценки в результате своей деятельности впервые с октября 2021 года. Самые оптимистичные оценки перспектив деятельности второй раз подряд предоставили предприятия торговли.

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