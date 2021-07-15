Мэр Мариуполя отметил, что в связи с ростом рыночной цены на газ на 300% существует опасность увеличения тарифов на тепло для населения на 70-80%.

Городской голова Вадим Бойченко заявил, что законопроект 3508-д, за который должны голосовать депутаты Верховной Рады, может остановить развитие украинских городов. Документ должен был определить механизм списания задолженности за газ.

Об этом сообщает сайт Мариупольского городского совета.

"На сегодня долги всей страны за газ составляют 57 млрд грн. Но не громады их собирали. Почему города должны их возвращать из бюджетов развития? Была прямая команда Президента Украины о списании долгов за разницу в тарифах. Она не выполняется. Теперь депутаты предлагают посчитать задолженность, а не списать ее. Это обман населения и саботаж указания Президента", - подчеркнул мэр города.

Законопроектом 3508-д предприятиям предлагается за семь лет реструктурировать разницу в тарифах (речь идет о разнице между утвержденной ценой для населения и реальными затратами предприятия на услугу.). По словам Вадима Бойченко, для Мариуполя она составляет 1 миллиард гривен. Если эту сумму "переложат" на плечи громады, город не сможет развиваться. Денег на ремонты школ, больниц, дорог не будет.

"Депутаты подавали немало правок, которые помогли городам и предприятиям, но, к сожалению, не все они учтены. Сейчас громады просто не имеют такого финансового ресурса, чтобы оплачивать разницу", - сказал Вадим Бойченко.

Мэр Мариуполя добавил, в связи с ростом рыночной цены на газ на 300% существует опасность увеличения тарифов на тепло для населения на 70-80%. Город вместе с государством ищет общие варианты, как этого не допустить.

"Необходимо максимально защитить украинцев от возможного роста тарифов. Большинство населения будет просто не в состоянии оплачивать коммунальные счета. Наша задача как местной власти - выработать план действий, который не допустит такого развития событий", - подчеркнул Вадим Бойченко.

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Автор: Иван Бойко