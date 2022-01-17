Схема построена на том, что работники почты пренебрегают правилами и не проверяют документы.

В Украине появилась новая мошенническая схема через OLX-доставку и "Укрпочту".

Об этом пишет издание "Информатор".

Жертвой этой схемы стал украинец, заказавший новый iPhone у реализатора через доску объявлений. Свое отправление мужчина оплатил сразу, а затем на "Укрпочту" поступила посылка, но ее содержимое возмутило клиента. Внутри коробки лежали Snickers, сок и прочие сладости.

Как отмечает издание, мошенники нередко пользуются подобной схемой обмана. Преступники находят на досках объявлений покупателей бытовой техники и мобильных телефонов, отправляют товар через OLX-доставку. Впоследствии посылка приходит на "Укрпочту".

Афера построена на том, что сотрудники отделений почты не всегда просят у получателей документы.

Читайте такжеКлиент "Привата" обвинил банк в сговоре с мошенниками из-за подозрительной "схемы""На почту заранее приходит человек и называясь именем жертвы, забирает посылку. В то же время те, кто называется фейковым именем, в основном и не подозревают, что становятся частью преступления. Потому что их находят в Telegram-каналах и за символическую сумму просят забрать посылку", — пишет издание.

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