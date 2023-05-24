Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла с 8% до 14%.

Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн, что в 4,4 раза меньше по сумме, чем в феврале.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Отмечается, что о выдаче новой ипотеки в марте проинформировали 2 банка, которые кредитовали приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.

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При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в марте 14%, тогда как в феврале составляла 8,3%.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано в Киевский области - 14 договоров на общую сумму 16,1 млн грн (41% от общего объема).

Ипотечное кредитование в Украине

Как сообщал УНИАН, банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 миллиона гривен, при этом в январе 2023 года банки выдали значительно больше - 357 кредитов на общую сумму 449,5 млн грн.

Программа доступной ипотеки "єОселя" заработала с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья могут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

21 декабря 2022 года программу "єОселя" запустили в приложении "Дія". Второй этап программы доступной ипотеки начнется с 2023 года и в нем смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

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