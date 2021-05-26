Эксперты предупреждают, что эти изменения могут даже привести к остановке работающих предприятий и потере потенциальных инвесторов.

Предложенные Кабинетом министров Украины изменения в Налоговый кодекс заставят бизнес еще больше уйти «в тень».

Такое мнение высказал директор Департамента экономической политики ФРУ Сергей Саливон, говорится в сюжете «5 канала».

«Еще больше тени станет в тех секторах, где это возможно. Что касается экономики в целом – то такие нововведения в целом ухудшают климат и отбивают желание заниматься бизнесом в нашей в стране», – объяснил Саливон.

Эксперт убежден, что новые налоговые инициативы наоборот будут мешать предприятиям осуществлять свою хозяйственную деятельность, и могут даже привести к остановке работающих предприятий и потере потенциальных инвесторов.

«То, что сейчас предлагают, – теперь любая глупость может стать проблемой для предприятий. Его активы будут попадать в залог, и это ограничивает его возможности для ведения хозяйственной деятельности, а суд может рассматривать это месяцами или даже годами», – пояснил экономист.

Бизнесу же необходимо планировать и понимать свои расходы хотя бы на несколько лет вперед – иначе невозможны и развитие производства, и долгосрочные вложения, отмечают специалисты.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

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Автор: Григорий Бондарь