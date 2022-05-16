Инфляция и в дальнейшем преимущественно обусловлена трудностями с поставкой товаров и услуг и стремительным ростом стоимости перевозок из-за высоких цен на топливо.

Потребительская инфляция в Украине осенью может достичь 25-30%, а инфляционное давление будет оставаться высоким еще в течение 1-1, 5 года.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

Как отметили аналитики компании, инфляция и в дальнейшем преимущественно обуславливается трудностями с поставкой товаров и услуг, и стремительным ростом стоимости перевозок из-за высоких цен на топливо. Дополнительным проинфляционным фактором является рост стоимости импорта несмотря на то, что официальный курс гривны к доллару остается фиксированным с начала войны.

"Мы ожидаем, что инфляционное давление будет оставаться высоким в следующие 12-18 месяцев, а потребительская инфляция может достичь диапазона 25-30% осенью", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2021 года – составила 16,4%. Ранее Нацбанк прогнозировал, что инфляция составит 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: