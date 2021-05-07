За январь-апрель 2021 года инфляция составила 4,8%.

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2020 года - составила 8,4%, замедлившись с 8,5% в марте.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом 2021 года составила 0,7% против 1,7% в марте 2021 года по сравнению с февралем.

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Отмечается, что за январь-апрель 2021 года инфляция составила 4,8%.

В апреле в годовом выражении по сравнению с апрелем 2020 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 8,4%.

Больше всего (на 90-13,2%) подорожали яйца, сахар, подсолнечное масло, хлеб. На 7,3-4,8% выросли цены на макаронные изделия, мясо птицы, рыбу и продукты из рыбы, говядину, продукты переработки зерновых, масло, кисломолочную продукцию. В то же время на 12,0% подешевели овощи.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,2%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 26,5% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 89,9% и электроэнергии на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 9,2%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 24,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 6,1%. Также на 5,2% подорожал автодорожный транспорт.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в марте в годовом выражении - по сравнению с мартом 2020 года - составила 8,5%, ускорившись с 7,5% в феврале.

За первый квартал 2021 года инфляция составила 4,1%.

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Автор: Богдан Слуцкий