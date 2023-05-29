Размер доплаты будет зависеть от страхового стажа человека и его заработной платы.

В июне 2023 года украинские пенсионеры получат доплаты, размер которых составит от 150 до 1500 гривень.

Об этом в эфире телемарафона заявила директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, отметив при этом, что надбавки будут выплачиваться согласно индексации пенсий, сообщает РБК-Украина.

Размер доплаты будет зависеть от страхового стажа человека и его заработной платы. "Все зависит от того, какие показатели человек имел, работая два последних года на работе. Кроме того, учитывается и заработная плата, начиная с 1 июля 2000 года", - уточнила Охрименко.

Видео дня

По словам Охрименко выплаты получат пенсионеры, которые после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработали 24 месяца, или те, у кого от предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Пенсии во время войны

20 марта 2023 года Верховная Рада приняла закон об особенностях назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

12 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях назначения пенсий лицам на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий. Принятый закон призван урегулировать эту проблему, в частности предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Нормы закона распространяются также на граждан, которые проживали на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия, и покинули их.

15 апреля 2023 года украинцам объяснили, как теперь будут назначаться выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости