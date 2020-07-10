IKEA назвала новую дату открытия первого магазина в Украине

14 мая IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции, однако позже временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA намерена открыть первый магазин в Украине до конца 2020 года в столичном ТРЦ Blockbuster Mall.

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Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос агентства УНИАН.

"IKEA действительно стремится как можно быстрее открыть физический магазин в Киеве до конца 2020 года. Мы как никогда близки к реализации этого намерения, ведь недавно подписали договор аренды с ТРЦ Blockbuster Mall. В то же время, надо пристально следить за нынешней ситуацией, чтобы минимизировать любые потенциальные риски для здоровья и безопасности перед открытием физического магазина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции, а в дальнейшем намерена открыть первый магазин в Киеве. Однако позже компания временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Ранее планировалось, что первый украинский магазин IKEA будет открыт в столичном Ocean Mall в конце лета 2019 года. Однако, в 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее число магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира. В 2017 году магазины IKEA посетили по всему миру 936 миллионов человек, и более 2 миллиардов человек зашли на сайты компании. Общий объем продаж группы в прошлом году составил 34,1 миллиарда евро.

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