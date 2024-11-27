IDS Ukraine заявляет о манипуляциях со стороны АРМА в вопросе оценки активов, которые могут быть переданы управляющему.

Как сообщил член Совета директоров компании и ее директор по юридическим вопросам Вадим Вычка, предварительная оценка, проведенная по заказу АРМА, утратила силу в марте 2024 года и не соответствует реальной стоимости активов.

По его словам, IDS Ukraine неоднократно обращалась к АРМА с просьбой провести новую, актуальную оценку, в частности для корпоративных прав Моршинского завода ("МЗМО "Оскар") и компании "ИДС". Однако агентство АРМА отказалось, утверждая, что предыдущая оценка остается в силе, поскольку она не была обжалована в суде.

Видео дня

"Это манипулятивное утверждение, ведь на наши официальные адвокатские запросы АРМА так и не предоставила отчета об оценке. Таким образом, предприятия компании IDS Ukraine лишили возможности ее обжаловать", - подчеркнул Вычка.

IDS Ukraine также поставила ряд открытых вопросов к АРМА. В частности: в чем заключается государственный интерес, если актив с заниженной на 1,5 млрд грн стоимостью стремятся передать частной компании-конкуренту незадолго до решения ВАКС? Почему АРМА утверждает об актуальности оценки, которая формально утратила силу, и создает условия, которые делают невозможным ее обжалование? Уже через несколько месяцев должно быть принято решение ВАКС по национализации актива, однако АРМА пытается передать часть актива во внешнее управление частной компании по заниженной оценке.

Вадим Вычка выразил убеждение, что отказ от проведения новой оценки IDS Ukraine противоречит государственным интересам.

"Оценка, которая была проведена по заказу предыдущего руководства АРМА, составляет 1,4 млрд грн - это лишь чуть более 1,2 млрд грн средств, которые есть на счетах компании, и без учета стоимости ультрасовременных производств и оборудования, десятков тысяч единиц торгового оборудования и остальных активов. Это не просто противоречит здравому смыслу, но и создает огромные риски по безнаказанному хищению актива", - отметил Вадим Вычка.

IDS Ukraine настаивает, что отказ от проведения новой, объективной оценки активов вредит государственным интересам и создает значительные риски потери и обесценивания стратегически важного бизнес-актива.

Как сообщалось ранее, оценка проведенная малоизвестным оценщиком два года назад по заказу предыдущего руководства АРМА составляет лишь 1,4 млрд грн, тогда как независимая оценка показала на то же время результат 3 млрд грн, а к нынешнему времени стоимость активов IDS Ukraine выросла до 4,6 млрд грн.

Вадим Вычка призвал уделить максимум внимания сохранению целостности и ценности бизнеса IDS Ukraine до решения ВАКС, ведь компания является крупнейшим украинским оператором на рынке бутилированных вод с долей около 40%, крупнейшим налогоплательщиком в отрасли и может представлять значительный интерес для инвесторов.

"Государство, как и чиновники, должны помнить: изъятые по решению ВАКС компании и предприятия со временем будут выставлены на продажу для инвесторов для получения максимальной выгоды для бюджета от ценности таких компаний. А чтобы эти активы были интересны инвесторам, они должны быть юридически "чистыми" - процедура изъятия должна быть безупречной, а главное - это должен быть работающий бизнес в своей лучшей форме", - подчеркнул директор по юридическим вопросам IDS Ukraine.