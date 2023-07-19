Спор возник в связи с неоплатой за поставленный природный газ – основной источник энергии, используемый Группой компаний GIR в производстве огнеупоров.

Группа компаний General Investment Resources (GIR), национальный лидер производства огнеупорных материалов, и ООО "Ю.КОММОДИТИЗ", один из крупнейших национальных поставщиков природного газа, объявили об урегулировании спора о взыскании задолженности с двух профильных заводов, входящих в Группу GIR. Для реализации договоренностей была привлечена финансовая компания, которая и выступила покупателем долговых требований. Стороны подписали необходимые документы для урегулирования спорных вопросов. Коммерческие условия договоренностей не раскрываются, однако достигнутые результаты являются компромиссными для обеих сторон.

Спор возник в связи с неоплатой за поставленный природный газ – основной источник энергии, используемый Группой компаний GIR в производстве огнеупоров. После начала военных действий заводы компании не имели возможность оплатить поставленный газ из-за остановки производственного процесса. Заводы, входящие в Группу компаний GIR, уже в первые недели крупномасштабного вторжения оказались в зоне боевых действий. Некоторые заводы были частично или полностью разрушены, а один попал в зону оккупации. Компания эвакуировала персонал в западные регионы Украины и перерегистрировала бизнес во Львов.

"С началом полномасштабной войны компания оказалась в сложной ситуации, мы были на грани закрытия бизнеса. Но, благодаря тому, что смогли сохранить персонал, уникальную экспертизу производства огнеупоров, урегулировали долговые споры с ООО "Ю.КОММОДИТИЗ" - мы быстро восстановимся, станем лучше, сильнее, запустим новые производства. В ближайшее время планируем запускать ЧАО "КДЗ" и Дружковский огнеупорный завод. А также мы уже перенесли, смонтировали и запустили часть производственных мощностей в городе Днепр – это новый для нас бизнес, ранее в Днепре у нас не было производств.

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Хочу отметить высокий профессионализм адвокатов "Хиллмонт Партнерс", обслуживавших заключение соглашения", - сообщил Гурам Немсадзе, председатель наблюдательного совета Группы компаний GIR.

По словам Генерального директора ООО "Ю.КОММОДИТИЗ", страна, бизнес столкнулись с беспрецедентными вызовами на грани выживания из-за начала широкомасштабной войны. Решение, которое было найдено, поставило точку в более чем годовом споре, что стало верным и эффективным решением для стабилизации и дальнейшего развития двух компаний, с возможным продолжением сотрудничества.

ООО "Ю.КОМОДИТИЗ" внесено в перечень предприятий критически важных для экономики Украины, компания обеспечивает природным газом и электрической энергией более 600 предприятий Украины, включая предприятия оборонного комплекса.

Группа компаний GIR (General Investment Resources) - ведущий украинский производитель и экспортер огнеупоров. В состав GIR входят ЧАО "КДЗ", Красногоровский огнеупорный завод, Дружковский огнеупорный завод, Великоанадольский огнеупорный комбинат (в зоне оккупации). За счет своего производства Группа обеспечивает 80% экпортной выручки от огнеупоров в стране. Владея множеством международных патентов, активно занимается импортозамещением критически важных для промышленности Украины компонентов.