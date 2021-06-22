Курс гривни к доллару ослаб до 27,31 грн/долл., а к евро - до 32,47 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 23 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,31 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,47 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

100 USD США – 2730,5 (22 июня – 2719,35)

100 EUR – 3246,7 (22 июня – 3228,82)

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Курс на межбанке 22 июня

На межбанковском валютном рынке Украины к 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,33/27,35 грн/долл., к евро – на уровне 32,50/32,52 грн/евро.

Курс в предыдущий рабочий день

Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий