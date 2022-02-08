За 2020-2021 годы экономия благодаря онлайн-услугам "Дия" для бюджета составила 14,7 млрд грн.

Благодаря предоставлению некоторых государственных услуг онлайн через "Дию" государственный бюджет за 2020-2021 годы сэкономил 14,7 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Diia Summit.

"За 2020-2021 годы экономия благодаря онлайн-услугам "Дия" для бюджета составила 14,7 млрд грн. При этом экономический эффект составил за 2 года 42 млрд грн", - сказал он.

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"Дия":

"Дия" — портал и мобильное приложение, разработанные Министерством цифровой трансформации Украины.

"Дия" была впервые представлена в 2019 году и официально запущена в 2020 году.

По состоянию на конец января 2022 года приложением и порталом пользуются более 14 млн человек. Количество доступных на портале и в приложении услуг и цифровых документов постоянно растет.