IIF советует "остерегаться бдительных защитников облигаций" на фоне высокой долговой нагрузки.

По данным Института международных финансов, в 2024 году глобальный долг увеличился примерно на 7 триллионов долларов. Общая сумма достигла баснословных 318 триллионов долларов, что является рекордным годовым максимумом.

Издание Bloomberg пишет, что общая сумма долга как доля валового внутреннего продукта также выросла впервые за четыре года на фоне замедления экономического роста. По прогнозам аналитиков, в этом году объем заимствований останется высоким, особенно в США, Франции, Китае, Индии и Бразилии.

IIF заявила, что рост долгового бремени означает, что правительствам следует остерегаться инвесторов, которые пытаются заставить политиков сдерживать бюджетный дефицит и долг.

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В то время как реакция рынка на рост государственного долга в США была относительно сдержанной, активная экономическая деятельность, рост производительности труда и статус "безопасного убежища" для казначейских облигаций США продолжают маскировать углубляющиеся проблемы американского бюджетного баланса, но не все страны пользуются такими привилегиями.

Тем не менее, рост долга в 2024 году был ниже 16 триллионов долларов за 2023 год и IIF прогнозирует замедление темпов общего заимствования в этом году, учитывая неопределенность перспектив.

Госдолг США и Украины - последние новости

18 января 2025 года министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа страна достигнет потолка госдолга. Она предупредила, что ведомство предпримет "чрезвычайные меры", чтобы предотвратить угрозу национального дефолта.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что государственный долг нашей страны за 2024 года увеличился на 1 461,3 миллиарда гривень, или на 20,74 миллиарда долларов.

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