Джанет Йеллен считает, что лимитта гослдолга страна достигнет уже в январе.

Министр финансов США Джанет Йеллен, которой Джо Байден делегировал полномочия по закону о помощи Украины, заявила, что ведомство в середине января примет меры, чтобы избежать превышения лимита государственного долга. Она призвала законодателей сделать соответствующие шаги.

"2 января 2025 года будет установлен новый долговой лимит в размере непогашенного долга", - написала Йеллен в письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим лидерам Конгресса, пишет Bloomberg.

Однако казначейство получит небольшую отсрочку, поскольку 2 января непогашенный долг должен сократиться на 54 миллиарда долларов благодаря ожидаемому выкупу ценных бумаг, находящихся в федеральном трастовом фонде.

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Экономист Goldman Sachs Group Inc. Алек Филлипс считает, что окончательный "крайний срок для принятия решения о лимите задолженности, вероятно, наступит не раньше июля-августа 2025 года".

Некоторые стратеги ожидали, что соглашение о приостановке или отмене лимита будет достичь легче, учитывая контроль республиканцев над Конгрессом. Однако на прошлой неделе Трампу не удалось добиться включения меры по снижению потолка госдолга в последний временный законопроект о федеральных расходах.

Споры вокруг лимита госдолга могут привести к напряжению на финансовых рынках и оказать повышательное давление на высокие расходы США по займам.

Лимит гослдолга - постоянная проблема для финансовых рынков. Противостояние обычно приводит к снижению процентных ставок на первом этапе, так как Казначейство сокращает продажи краткосрочных государственных долговых обязательств, когда работает в условиях ограничения лимита.

В октябре Казначейство установило баланс наличности в размере 700 миллиардов долларов на 1 января, что, по его словам, соответствует законодательству, принятому в 2023 году. По состоянию на 26 декабря запас наличности составлял 689 миллиардов долларов.

При превышении этой суммы Казначейство сможет использовать фискальное пространство, созданное благодаря чрезвычайным мерам. По расчетам стратегов эта цифра составляет около 320 миллиардов долларов, учитывая приостановку ежедневных инвестиций в пенсионный фонд для федеральных служащих и пополнение Стабилизационного фонда биржи.

Экономические проблемы США - главные новости

В первом квартале 2024 года экономический рост в США замедлился до почти двухлетнего минимума, а инфляция подскочила до некомфортного уровня, прервав волну высокого спроса и приглушенного ценового давления.

ВВП вырос на 1,6% в годовом измерении, что ниже всех прогнозов экономистов. Основной двигатель роста экономики – личные расходы – росли медленнее, чем прогнозировалось, на 2,5%. Рост дефицита торгового баланса был самым большим с 2022 года. Показатель базовой инфляции вырос на 3,7%, что стало первым квартальным ускорением за год.

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