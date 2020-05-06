Глава Нацбанка отчитается перед профильным комитетом Рады в режиме видеоконференции

Профильный комитет Рады 8 мая заслушает отчет Смолия.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия о деятельности регулятора.

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Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев на своей странице в сети Facebook.

"8 мая 2020 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает отчет главы Национального банка Украины Я. В. Смолия о деятельности НБУ", - написал Гетманцев.

Он также сообщил о том, что будет проводиться прямая трансляция данного отчета.

Традиційно Голова #НБУ щороку доповідає у Верховній Раді. Цього року карантин вніс свої корективи. Однак уже в п‘ятницю зможу виступити на відеозасіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Розповім, як НБУ допомагає економіці долати наслідки #коронавірусpic.twitter.com/GXeipMHfIA — Yakiv Smolii (@YSmolii) May 6, 2020

Как сообщал УНИАН, 4 мая группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о докладе председателя Национального банка Украины о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина, который 6 мая был направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.