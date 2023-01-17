Во время войны в Украине продолжает работать банк, который контролируют люди из ближнего круга Путина

Деятельность "Альфа-банка", который контролируют люди из ближайшего окружения Путина, во время войны – это факт, который дискредитирует украинскую власть во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Значительную роль в том, что российский "Альфа-банк" до сих пор работает в Украине играет глава департамент банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева. Об этом заявил экономист и эксперт-аналитик Борис Кушнирук в своем блоге на сайте "Лига".

"Во время войны в Украине продолжает работать банк, который контролируют люди из ближнего круга Путина. ЕС ввел санкции в отношении владельцев банка, прямо заявив, что "Петр Авен является одним из ближайших олигархов Владимира Путина" и Михаила Фридмана "называют главным российским финансистом и помощником ближайшего окружения Путина". В Украине все это время вокруг "Альфа-Банка" происходит хаотическое движение из информационно-психологических операций ее акционеров, политических заявлений о скорой национализации, строгого сведения бровей руководства НБУ и СБУ. И финалом этого карнавала становится заявление Рожковой, что НБУ не видит оснований для его национализации", - отмечает экономист.

По его словам, основным источником поддержки "Альфа-банка" стали отдельные руководители Нацбанка, в частности глава Департамент банковского надзора".

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"Наталья Дегтярева дружит с "Альфа-Банком", как минимум с 2018 года. Весной 2018 года НБУ за одни и те же нарушения оштрафовал "Укрсоцбанк", который тогда уже полностью был поглощен "Альфа-Банком", и ТАСкомбанком. Но председателя правления ТАС Екатерина Мелеш НБУ уволил за нарушение, а вот ее коллегу из "Альфа-Банка" – госпожу Михальо – почему-то нет. Почему, а точнее "почем - нет", знала Наталья Дегтярева. Именно ее департамент пропустил договоры топ-менеджмента Альфы про "золотые парашюты", которые предусматривают, что ликвидность банка при национализации переходит в руки топов, а не Украины", - продолжает Борис Кушнирук.

Эксперт-аналитик напоминает, что НБУ оштрафовал "Сенс Банк" (до декабря 2022 года – "Альфа-Банк") за нарушения в сфере финмониторинга на 47,7 млн грн, что является почти рекордным штрафом.

"Но почему-то при этом никаких санкций к менеджменту "Сенса-Альфы", хотя бы к их головам финмониторинга, как это бывает в подобных случаях, – нет. И нет никаких ограничений в работе банка. А стоит напомнить, что с начала года из банка вышло 65% средств корпоративных клиентов и примерно 25% средств физлиц. Только в течение октября, когда разговоры о национализации возобновились, отток ускорился с 4 до 7 млрд грн в месяц, как это рассказал один из высокопоставленных чиновников со ссылкой на данные НБУ", - объясняет экономист.

Также Борис Кушнирук вспоминает скандал о сотрудничестве Натальи Дегтяревой с "1xbet", юридическое лицо которого Royalpay в течение войны работало в Украине, и на момент подписания президентом санкции СНБО против нее, имело на счетах в двух банках 3,2 млрд грн.

"Вишенка на торте – "1xbet" прямо поддерживает российскую военную агрессию против Украины, и даже переводит 1% от прибыли "русским героям". Пока Украина делает титанические усилия в военной и дипломатической сферах, с огромным трудом борется за поддержку новейшим оружием, почти безымянные гномы подрывают этот процесс изнутри, обеспечивая работу российского финансового сектора в Украине во время войны. Сюр, который прямо подставляет президента и новоназначенного главу НБУ, которого к "невозможности" национализации "Альфы" принуждает его собственная подчиненная", - заключает Борис Кушнирук.