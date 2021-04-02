Офис крупных налогоплательщиков ГФС обеспечил возмещение в госбюджет суммы в 229 млн гривен. Материалы, где зафиксированы правонарушения, которые привели к уклонению от уплаты налогов в вышеуказанном размере, переданы в суд, сказано на официальной странице Офиса крупных налогоплательщиков в Facebook.

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Установлено, что сотрудник банка, действуя в сговоре с группой лиц, сознательно не обеспечил применение ставки налога с дохода компании-нерезидента в размере 15%, полученного на территории Украины, а также внес неправдивые сведения в налоговую отчетность банка. Эти действия привели к уклонению от уплаты налогов в размере 229 млн грн.

Следователям ГФС при процессуальном руководстве Генпрокуратуры удалось обеспечить возмещение указанной суммы в казну. Обвинительный акт в отношении сотрудника банка направлен в суд. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебный подлог.

"Борьба с уклонением от уплаты налогов - это противодействие искажению конкуренции на рынках, вклад в развитие экономики страны и инструмент обеспечения социальной стабильности", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Напомним, ранее ГФС отчиталась о том, что за первый квартал 2021 года выявлено и конфисковано почти 16 тыс. тонн незаконно произведенного топлива общей стоимостью 490 млн грн.

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Автор: Григорий Бондарь