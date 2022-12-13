Почему и в чем тысячи других предпринимателей обвиняют председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева и как он своими действиями дискредитирует власть.

Налоговый комитет ВР во главе с Даниилом Гетманцевым устроил небывалое давление на бизнес. В результате контролирующие органы занимаются вымогательством, что неизбежно приведет к банкротству тысяч украинских предприятий.

В расследовании программы "Гроші" рассказывается, как налоговики принялись выжимать из легального бизнеса едва ли не последние копейки. Просто не принимать налоговые накладные, чтобы держать предпринимателей "на крючке" - и требовать взятки за "спокойную жизнь". Пострадавшие и специалисты даже обвинили конкретного "инициатора" - Даниила Гетманцева, который возглавляет комитет Рады по вопросам налоговой политики. Ранее он уверял, что "обдирание" предпринимателей до нитки уже в прошлом, но поступил точно наоборот.

Журналисты описали историю успешного украинского бизнесмена Дмитрия Никифорова: он построил завод по производству питьевой воды, поставлял ее в высшие властные кабинеты, в частности, и в Верховную Раду. Но теперь Никифоров вынужден готовиться к релокации своего бизнеса за границу - работать в Украине из-за налогового и коррупционного давления уже почти невозможно, констатирует бизнесмен.

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Утверждается, что теперь рабочие места и налоги могут "кормить" уже не наш бюджет. Журналисты раскрыли суть схемы.

"Скажем, завод импортирует необходимое для производства сырья. Должен сразу заплатить 20 процентов НДС авансом. Для любого предприятия - это огромные средства. Когда же он продает вам готовый товар - вы тоже платите государству 20% НДС. Далее оно, в теории, эти деньги производителю должно вернуть. Однако налоговики "правдами и неправдами" просто не принимают документы, чтобы как можно дольше задержать выплаты", - сказано в расследовании.

Журналисты отмечают, что это напоминает не просто "бюрократическую волокиту", а спланированную "коррупционную операцию". И ударила она отнюдь не по "жалким" нескольким процентам фирм, как убеждал Гетьмацев, а по львиной доле. Описанная схема "подкосила" много бизнесов.

Эксперты утверждают, что в итоге экономику "обескровили" на колоссальные суммы. Они обвиняют в схеме именно Даниила Гетманцева. По словам аналитиков, получается, что на бумаге налогов собирается больше, и позитив тут только на первый взгляд. Это не только "добивает" и без того нуждающийся из-за войны бизнес, но и может позволять кое-кому хорошенько "нагреть руки".

Журналисты утверждают, что огласка СМИ и публичное возмущение бизнеса, возможно, таки заставили Гетманцева по крайней мере задуматься: начал оправдываться - мол, оборотные средства начинают возвращать. В последнее время 13,6 миллиардов уже возместили. Обещает, что вскоре будет еще 9,4 миллиарда. Для сравнения - весной показатели были вообще "на нуле". Но даже эти суммы меньше прошлогодних, даже несмотря на высокую инфляцию. 5 декабря на совещании по предложению вообще остановить блокирование налоговых накладных Гетманцев наотрез отказался отменять схему с "коррупционным душком".

Поэтому предприниматели и эксперты заявляют, что окончательно "прикрыть" схему и спасти более половины бизнесов от банкротства можно только путем отстранения Гетманцева от любого влияния на налоговую и таможенную сферу. А уже потом нужно будет четко урегулировать права налоговой, чтобы больше никто не смог "в ручном режиме" решать - кому и за "черный прайс" обогащаться, а кому разориться. Что в результате может разорить всю экономику страны.