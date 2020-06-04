Германия выделит 130 миллиардов евро для спасения экономики от кризиса

Согласованные меры имеют целью преодоления экономических последствий пандемии COVID-19, отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Руководство партий правительственной коалиции Германии - блока консервативных партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - согласовало пакет финансовых стимулов для оживления экономики страны. Достигнутый вечером среды, 3 июня, после 12-часовых консультаций компромисс предусматривает пакет мер на общую сумму 130 миллиардов евро.

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Согласованные меры имеют целью преодоления экономических последствий пандемии COVID-19, отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель в общении с журналистами в Берлине. Предусмотренные мероприятия будут реализованы до конца текущего года и в 2021 году, передает “Немецкая волна”.

"Мы должны справиться с тяжелейшим экономическим кризисом в истории ФРГ. Мы хотим вместе выйти снова сильными (из кризиса. - ред.) и для этого мы сегодня заложили хороший краеугольный камень", - пересказал слова Меркель в сообщении в соцсети Twitter пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel zu #Konjunkturpaket und #Zukunftspaket: Wir haben die schwerste Krise in der wirtschaftlichen Entwicklung in der bundesdeutschen Geschichte zu bewältigen. Wir wollen gemeinsam stark wieder herauskommen und dafür haben wir heute einen guten Grundstein gelegt. pic.twitter.com/IIHfiUCPaD — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 3, 2020

В целом документ содержит 57 пунктов. Среди основных мер - снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка НДС в течение этого периода тоже будет снижена - с 7 до 5 процентов.

Семьи с детьми получат единовременную выплату в размере 300 евро на каждого ребенка. Эти средства будут выделять только семьям со средними и низкими доходами. Кроме того, предполагается также дополнительные налоговые льготы для одиноких родителей, передает информагентство dpa.

В 2021 году за счет государственных субсидий будут снижены цены на электроэнергию для населения и бизнеса.

В документе также предусмотрена дополнительная помощь для отраслей экономики, которые больше всего пострадали от локдауна - прежде всего туристического и ресторанного бизнеса. На эти цели заложено до 25 миллиардов евро, средства должны помочь избежать волны банкротств малых и средних предприятий.

Немецким общинам правительство в Берлине пообещало предоставить механизмы компенсаций потерь от снижения налоговых ставок. В то же время федеральное правительство дало понять, что не собирается брать на себя долги общин, которые те накопили еще до нынешнего кризиса.

Кроме того, канцлер Меркель отметила, что принятые меры не обойдут стороной такие вопросы, как защита климата, модернизация и диджитализация. Например, доплаты при покупке автомобилей будут выделяться только в случае приобретения электрокаров или автомобилей-гибридов, их даже существенно повысят.

Также предусматривается госфинансирование на развитие сети электрозаправочных станций и поддержку исследований с целью разработки эффективных аккумуляторных батарей.

Для финансирования мероприятий федеральное правительство должно прибегнуть к заимствованиям.

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