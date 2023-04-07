В Минэкономики надеются, что, мобилизуя крупных международных перестраховщиков, в краткосрочной перспективе удастся запустить украинский рынок страхования.

В Украине планируют создать трастовый фонд по распределению рисков для защиты капитальных инвестиций.

Об этом заместитель министра экономики Александр Грибан заявил во время круглого стола на тему: "Создание механизма страхования политических рисков для Украины", - информирует пресс-служба Министерства.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с международными донорами о создании и наполнении целевого трастового фонда (так называемого страхового пула), который бы мог выступить перестраховочным потенциалом для того, чтобы повысить интерес международных финансовых институтов к страхованию инвестиционных проектов.

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"Трастовый фонд должен обеспечить перестраховочный капитал. Мы рассчитываем получить 510 млн долларов в этом году, которые сможем умножить на два за счет эффекта мультипликатора и от привлечения частных капиталов. Большая часть этих средств затем пойдет на поддержку долгосрочных инвестиций", - сказал он.

Кроме этого, по словам Грибана, мобилизуя крупных международных перестраховщиков, Минэкономики надеется в краткосрочной перспективе запустить также украинский рынок страхования, в частности, в сотрудничестве с Национальным банком Украины.

Защита инвестиций во время войны

27 августа 2022 года правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях. Сообщалось, что во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели получат максимально благоприятные условия для инвестирования.

В октябре 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подготовила для потенциальных инвесторов более 500 проектов в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более 400 млрд долларов.

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) из группы Всемирного банка выделило Украине 30 млн долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций.

22 марта 2023 года НБУ отложил обещанное разрешение на вывод за границу инвестиций в гособлигации.

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