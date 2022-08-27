Во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели получают максимально благоприятные условия для инвестирования.

Правительство одобрило законопроект об упрощении разрешительных процедур для приобретения права на землю и для начала строительства при реализации проектов, направленных на восстановление экономики.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Согласно сообщению, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, которые реализуют проекты, входящие в перечень проектов восстановления экономики, получают максимально благоприятные условия для инвестирования.

Відео дня:

Это, в частности: сокращение сроков приобретения прав на земельный участок – с 18 до 3 месяцев, право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка, установление и изменение целевого назначения земли сможет происходить без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и вида функционального назначения территории.

Министерство также сообщает, что проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.

Проектом восстановления будет считаться проект, имеющий стоимость от 500 тысяч евро, направленный на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительства жилья).

Для его включения в перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.

Законопроект вскоре будет зарегистрирован в парламенте.

"Наша цель - после завершения боевых действий максимально быстро вернуться к довоенному состоянию экономики. Таким образом будем иметь исходную точку для дальнейшего роста. Нам следует в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру, восстановить утраченные и создать новые производства. Закон о быстрых инвестициях предусматривает такие изменения в законодательстве, чтобы в Украине можно было максимально быстро и без лишней бюрократии строить промышленные предприятия с нуля. Таким образом мы планируем как можно сильнее развить перерабатывающую промышленность", - прокомментировала решение правительства первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Война в Украине:

По прогнозам Министерства экономики, из-за войны экономика Украины к концу года может упасть на 35-40%.

По состоянию на 21 августа 2022 года прямые потери украинской экономики из-за войны возросли до $113,5 миллиарда.

Вас также могут заинтересовать новости: