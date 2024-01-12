В рамках такой кампании один из так называемых "расследовательных" проектов выпустил ролик, построенный на голословных обвинениях и "художественной интерпретации" фактов.

В Фонде гарантирования вкладов заявили о грязной пиар-кампании против учреждения со стороны владельцев одного из банков, который сейчас выводится с рынка за мискодинг.

Об этом рассказал заместитель директора Фонда Андрей Оленчик в колонке для Экономической правды. Название банка не называют, но с начала полномасштабной войны по этому основанию с рынка вывели только два банка.

В рамках такой кампании один из так называемых "расследовательных" проектов выпустил ролик, построенный на голословных обвинениях и "художественной интерпретации" фактов. Подробный факт-чек этого "разоблачения" есть на сайте Фонда гарантирования вкладов.

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"Есть обоснованные основания полагать, что за черной пиар-кампанией стоят владельцы одного из банков, выводимых с рынка за мискодинг - манипуляции по сокрытию реального происхождения платежей, связанных с игорным бизнесом. - говорит Андрей Оленчик. - Средства, на которые они очень рассчитывали для себя лично, достались кредиторам банка и государству, – в частности, уже под управлением фонда из этого банка было перечислено Государственной налоговой службе более полумиллиарда гривень, которые банк задолжал государству, еще работая на рынке и имея миллиардные прибыли. Вполне очевидно и где-то понятно их разочарование, но этот шаг с нашей стороны: законный, справедливый и в интересах государства, которое в условиях войны крайне нуждается в средствах. Поэтому владельцам обанкротившихся банков придется отложить приобретение элитной недвижимости и яхт до лучших времен".

Такие атаки в Фонде считают давлением на его должностных лиц, однако уверяют, что эти попытки будут безрезультатными.

Напомним, в начале декабря во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов Государственной налоговой службе Украины было перечислено 550 млн грн со счетов АО "Айбокс Банк".