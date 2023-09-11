Украина надеется получить $14 миллиардов в следующем году и еще $3,3 миллиарда до конца этого года.

В 2024 году Украина надеется получить от США от 12 до 14 миллиардов долларов финансовой помощи, поскольку бюджетные расходы остаются высокими на фоне продолжающегося вторжения России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Переговоров пока нет, есть много неопределенностей, и мы не имеем уверенности, что это гарантировано", - заявил Марченко.

Он также надеется, что Украина получит от США еще $3,3 млрд до конца года.

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Финансовая поддержка Украины от США

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что с начала полномасштабной войны России помощь США Украине в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки достигла около 50 млрд долларов. Из этой суммы 14 млрд долларов предоставлено на поддержку экономической устойчивости Украины.

По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, день войны с Россией стоит Украине 100 млн долларов, и крупнейшим потребителем этих средств является украинская армия.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина тратит около 2 триллионов грн в год на поддержку Вооруженных Сил и войну, и это больше, чем доходная часть бюджета в мирное время (1,3 трлн грн).

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