Фабрика будет расположена на Львовщине и в регионе создано более 250 рабочих мест.

Philip Morris International инвестирует более 30 млн долларов в запуск нового производства во Львовской области. Это позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос, создать сотни новых рабочих мест и поддержать экономический рост Украины сегодня и в будущем.

Как сообщает Reuters, подготовительные работы по будущей фабрике начнутся в июле 2023 года. Компания ожидает, что производство будет запущено в 1 квартале 2024 года. На новой фабрике будет работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия Филип Моррис.

Массимо Андолина, президент Европейского региона Philip Morris International, заявил: "Мы с гордостью сообщаем об этой новой инвестиции в Украину. Наше новое предприятие обеспечит надежную поставку продукции и возможности трудоустройства для украинцев. Но это больше, чем просто инвестиции в инфраструктуру и расширение прав и возможностей нашей компании. Это демонстрация нашей преданности Украине и ее народу. Эта инвестиция является мощным сигналом для других международных инвесторов - уверенности в экономике Украины, украинском народе и будущем Украины".

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Максим Барабаш, генеральный директор Филип Моррис Украина, сказал: "Открывая это новое предприятие, мы еще раз демонстрируем нашу поддержку Украины. Эти инвестиции воплощают нашу приверженность как долгосрочного экономического партнера страны. Новое производство на локации, которая была предложена UkraineInvest, создаст рабочие места, удовлетворит спрос украинского рынка качественной продукцией и поддержит украинскую экономику в трудное для страны время. Мы не ждем конца войны - мы инвестируем сейчас".

Philip Morris International (PMI) - ведущая международная табачная компания с целью создания будущего без табачного дыма. Ассортимент бездымных продуктов PMI включает системы для электрического нагрева табака, никотинсодержащие под-системы, а также продукты с никотином для перорального приема. С 2008 года PMI инвестировала более 10,5 миллиардов долларов в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для взрослых курильщиков, которые в противном случае продолжали бы курить, с целью полного прекращения продажи сигарет.

По состоянию на 31 марта 2023 года бездымные продукты PMI были доступны для продажи в 78 странах. По оценкам PMI, примерно 18,5 млн взрослых во всем мире уже перешли на IQOS и бросили курить. Продажи от бездымной продукции обеспечили около 35% от общего чистого дохода PMI в I квартале 2023 г.

Филип Моррис Украина (ФМУ) работает на украинском рынке с 1994 г. и за это время инвестировала в экономику Украины более 700 млн долларов. В 2022 г. ФМУ уплатила в Украине 25,3 млрд грн налогов.

С начала полномасштабной войны в Украине компания обеспечила устойчивую поставку своей продукции в Украину благодаря импорту из 8 фабрик PMI и временному партнерству с другим производителем в Украине. ФМУ продолжает выплачивать зарплаты и, при необходимости, помогает с арендой жилья всем работникам и членам их семей, которые были перемещены в другие регионы Украины или за границу.