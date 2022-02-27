Также Япония планирует ввести санкции против президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна поддержит усилия Соединенных Штатов и Европейского Союза по блокированию доступа некоторых российских банков к международной платежной системе SWIFT.

Об этом сообщает японское издание Kuodo.

Кроме того, Япония планирует заморозить активы российского президента Владимира Путина и других российских чиновников.

Санкции против России: что известно

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила следующий пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, что определенное число российских банков будет устранено из SWIFT. Это прекратит их деятельность во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит их транзакции. Это сделает невозможным для центрального банка ликвидировать его активы. И в конце концов, мы будем работать, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках", - заявила президент ЕК.

Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕС в ближайшие дни отключат определенное количество банков Российской Федерации от международной банковской системы платежей SWIFT.