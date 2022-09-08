Решение принято в рамках борьбы с инфляцией, которая уже бьет все рекорды.

Европейский центральный банк впервые в истории поднял процентную ставку на 0,75 процентного пункта. Решение принято в рамках борьбы с инфляцией, которая уже бьет все рекорды.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕЦБ

"В течение следующих нескольких заседаний Совет управляющих ожидает дальнейшего повышения процетных ставок, чтобы снизить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении.

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Так, ставку по депозитам повысили до 0,75%, хотя до этого она была на нулевом уровне. Процентные ставки по предельному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 1,25% и 1,50%. Дело в том, что в ЕЦБ ожидают стагнации экономики в конце текущего года и первом квартале следующего.

"Очень высокие цены на энергоносители снижают покупательную способность людей. Кроме того, неблагоприятная геополитическая ситуация, особенно неоправданная агрессия России по отношению к Украине, оказывает давление на доверие бизнеса и потребителей", - указано в сообщении.

Кроме того, пересмотрели прогнозы по экономическому росту. Он значительно ухудшился. Так, до конца текущего года экономика врастет на 3,1%, на 0,9% в 2023 году и на 1,9% в 2024 году.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 сентября евро достиг минимума за 20 лет в 0,99 доллара из-за того, что Россия перекрыла газопровод "Северный поток" в Европу. Поставки газа должны были возобновиться в субботу, но РФ отменила этот крайний срок и не назвала новые.

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