С начала года европейская валюта продолжает ослабевать по отношению к доллару.

Евро достиг минимума за 20 лет в 0,99 доллара из-за того, что Россия перекрыла газопровод "Северный поток" в Европу. Поставки газа должны были возобновиться в субботу, но РФ отменила этот крайний срок и не назвала новые.

Новость по "Северному потоку" укрепила ожидания рецессии в Европе, поскольку предприятия и домашние хозяйства пострадали от заоблачных цен на энергоносители, что заставило правительства некоторых стран объявить о чрезвычайных мерах, сообщает Reuters.

Отмечается, что евро торговался близ $0,99185, снизившись на 0,4% за день. Он упал и достиг самого низкого уровня с 2002 года.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) соберется позже на этой неделе и, как ожидается, проведет второе крупное повышение ставок в попытке побороть инфляцию.

"Заоблачно высокие цены на энергоносители, риск нехватки газа, а также фискальные и регулирующие меры будут определять перспективы ВВП и инфляции в еврозоне гораздо больше, чем что-либо, что ЕЦБ может сделать со ставками", — сказал главный экономист Беренберга Хольгер Шмидинг.

Остановка "Северного потока"

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

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