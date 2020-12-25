Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн.

Согласно официальным данным, 29 депутатов депутатской фракции "Европейской солидарности" воздержались, 2 отсутствовали во время голосования за бюджет Киева на 2021 год.

Как сообщалось ранее, в финансовом документе, проголосованном Киевсоветом, предусмотрено выделение наибольшего количества средств на образование, транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная защита. В частности, с января следующего года врачи получат надбавку до зарплаты 5 тысяч гривень, средний медперсонал - 4 тысячи, младший медицинский персонал - 2 тысячи. Такое решение депутаты Киевсовета одобрили, поскольку в Госбюджете на 2021 год не предусмотрена соответствующая поддержка медицинской отрасли.

В общем, в киевском бюджете–2021 на образование выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета, говорится в сообщении.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города. На здравоохранение – почти 6,2 млрд грн, социальная защита – 5,1 млрд грн, ЖКХ – почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство – около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга – 415,5 млн грн, строительство – 235,2 млн грн.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд.

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Автор: УНИАН