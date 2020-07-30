Украина провела расчеты по двенадцатилетним евробондам

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза...

Сегодня, 30 июля, Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долл. с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

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Обмен еврооблигаций

Также был завершен обмен еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долл., а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении – 1,013 млрд долл.

График погашения долга

Отмечается, что эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга.

«2020 - это год, полный вызовов для развивающихся стран, поскольку все они вынуждены финансировать гораздо больший дефицит государственного бюджета, чем это изначально предполагалось. Несмотря на это, нам удалось не только вернуться на рынки после того, как мы обеспечили достаточное количество льготного финансирования для покрытия дефицита госбюджета, но и проактивно уменьшить объем погашений внешнего долга для уменьшения рисков рефинансирования в ближайшие годы», - приводятся в сообщении слова правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы.

По данным Минфина, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Спрос со стороны инвесторов

«Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно», - сказано в сообщении.

Сумма заявок

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долларов США от более 200 инвесторов со всего мира.

Хронология событий

1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке.

2 июля 2020 года Украина отменила новый выпуск облигаций с погашением в 2033 году на сумму 1,75 млрд долл. на фоне новостей о том, что глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

23 июля 2020 года правительство Украины объявило о намерении возобновить выпуск евробондов после вынужденной приостановки продажи ценных бумаг на 1,75 миллиардов долларов в начале июля.

В тот же день, 23 июля 2020 года, Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 млрд долл. под 7,25% годовых.

24 июля 2020 года стало известно о том, что Украина за счет нового выпуска евробондов на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.

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