В частности, погашение еврооблигаций составило 1,69 млрд долл., и 0,4 млрд долл. - процентные платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Сегодня, 1 сентября, Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году.

Как сообщается на сайте Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долл. США, в том числе 1,69 млрд долл. погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долл. процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах. К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долл.

В сообщении отмечается, что выпуск еврооблигаций с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 млрд долл. был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил 0,42 млрд долл. еврооблигаций.

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В августе 2020 года Минфин осуществил доразмещение еврооблигаций с погашением в 2020 году на сумму 0,33 млрд долл., которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года.

Еврооблигации Украины

В конце июля Ирландская фондовая биржа сообщила, что Украина за счет нового выпуска евробондов на 2 млрд долл. выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму 846,15 млн долл.

30 июля 2020 года Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долл. с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году.

19 августа 2020 года Минфин сократил размещение ОВГЗ в четыре раза.

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Автор: УНИАН